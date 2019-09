Nel ricordo di Saetta e Livatino, una passeggiata di legalità con i bimbi di Canicattì

Penultimo appuntamento cittadino delle iniziative in corso a Canicattì nel quadro della "Settimana della Legalità Giudici Saetta Livatino" organizzata dalle associazioni “Tecnopolis” ed “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” assieme all’amministrazione comunale di Canicattì per ricordare i giudici canicattinesi vittime innocenti della barbarie mafiosa in due diversi agguati mafiosi il 25 settembre 1988 ed il 21 settembre 1990 su due tratti opposti del vecchio tracciato della S. S.640 Porto Empedocle-Caltanissetta.

L’iniziativa che si fregia della “Medaglia del presidente della Repubblica” oggi alle 10,30 prevede la "Passeggiata della Legalità” con la partecipazione delle scuole che dalla villa comunale raggiungeranno i “Monoliti della Legalità” all’incrocio tra i viali Giudice Antonino Saetta e Giudice Rosario Livatino nei pressi dell’ospedale.

Il 25 settembre sarà tutto dedicato al presidente Antonino Saetta e al figlio Stefano con alle 9,30 omaggio alla tomba all’interno del cimitero comunale di via nazionale cui seguirà alle 10,30 la messa nella chiesa di S. Diego e a mezzogiorno l’omaggio alla stele sul viadotto Giulfo in territorio di Caltanissetta del vecchio tracciato della S.S. 640.

Il 28 settembre le iniziative coinvolgeranno per l’intera giornata studenti e cittadini di Valledolmo in provincia di Palermo mentre la conclusione il 3 ottobre nel pomeriggio a Messina con la consegna dei riconoscimenti “Pro Bono Veritatis” e “Pro Bono Iustitiae” organizzata dal Movimento Nuovo Presenza Giorgio La Pira.