Presepe, festa in piazza e iniziative: il Natale a Licata

Dalla collaborazione attiva tra Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Giuseppe Galanti e la Pro Loco presieduta da Alfredo Amato, è stato predisposto ed avviato il programma relativo alla manifestazione “Natale a Licata”. Il programma che ha avuto inizio il 13 Dicembre terminerà l'11 Gennaio 2020, periodo durante il quale la città sarà ravvivata da una lunga serie di manifestazioni tradizionali, musicali, culturali, sportive e folcloristiche, con la partecipazione di associazioni e alunni delle scuole primarie cittadine.

"Grazie alla collaborazione con la pro loco – sono le parole dell'assessore al turismo Andrea Burgio – abbiamo dato it ad un ricco tabellone di eventi. In particolare, vorrei ricordare il Mercatino di Natale, in programma in pazza S. Angelo dal 13 al 23 dicembre, aperto tutti i giorni dalle 18,00 alle ore 22,00; la Casa di Babbo Natale, allestita all'interno del Chiostro di San Francesco, sempre dal 13 al 23 dicembre, con apertura quotidiana dalle 18 alle 21.

Organizzato anche un percorso “Presepi” realizzati da singoli cittadini e associazioni locali, ubicati i nove siti diversi, alcuni dei quali ospitano più di un presepe.

Dopo diversi anni, torna il presepe vivente, allestito all'interno del Chiostro di San Francesco, visitabile nei giorni 21, 22, 26, 28 e 29 Dicembre, e nei giorni 4, 5 e 6 Gennaio dalle 19 alle 21.

Un altro appuntamento particolare sarà dato dal Festival di musica etnica, denominato “Abballammu e sunammu” in programma nei giorni 221 e 22 dicembre in Piazza Elena, con inizio alle 22.

Nei giorni 28 dicembre ci sarà il raduno “Città di Licata sulle orme del suono della zampogna a paro”, con animazione del entro storico e appuntamento finale in Chiesa Madre, e il 29 dicembre assisteremo a diversi spettacoli di artisti di strada, che animeranno il centro storico a partire dalle 18 evento denominato “Come d'incanto”.

A partire dalle ore 1,00 del 1 Gennaio, Festa di Capodanno in Piazza Progresso, per dare il benvenuto al nuovo anno. "Un'ultima iniziativa – afferma, infine, l'assess. Burgio,- è quella dedicata alla “Lotteria vivi il centro storico”, iniziativa che ha per scopo quello di incentivare gli acquisti nei negozi del centro che hanno aderito, i cui clienti dal 18 Dicembre al 4 gennaio, potranno partecipare all'estrazione che si terrà il giorno 5 Gennaio 2020, alle ore 19,00, presso il Chiostro di S. Angelo, sede della Pro Loco".