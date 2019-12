"Natale a Fontanelle", il quartiere è in festa: ecco il programma

Il comitato di quartiere “Fontanelle Insieme” anche quest’anno, in collaborazione con la parrocchia San Nicola, le attività commerciali e gli abitanti del quartiere, si è mosso al fine di curare lo spirito natalizio e il clima di festa durante questi giorni speciali, combinando in un unico programma tutte le iniziative che riguarderanno il quartiere intero durante le festività natalizie.

Dopo il successo dello scorso anno, si riapriranno le porte del “Villaggio di Babbo Natale” giunto alla seconda edizione, un evento organizzato per le famiglie che si svolgerà il 15 e il 22 dicembre dalle 17 alle 20.30 presso i locali della parrocchia San Nicola di Fontanelle. Grazie ai parrocchiani e ai volontari del quartiere, gli elfi sono pronti ad accogliere tutti i bambini nella piazza del Villaggio di Babbo Natale, luogo in cui potranno sperimentarsi partecipando a dei bellissimi laboratori creativi e assistere a un simpatico musical dal titolo “Il Postino di Babbo Natale”, uno spettacolo con il quale gli organizzatori intendono trasmettere a tutti i partecipanti il vero spirito del Natale. Durante la visita i bambini potranno incontrare Babbo Natale, consegnargli le letterine per i regali di Natale e fare insieme tante belle foto.

Nei giorni 16, 17, 18, 19 e 23 dicembre in giro per il quartiere, le classiche novene con i canti tipici della nostra tradizione allieteranno i presenti, con la possibilità di degustare delle buonissime pietanze tipiche offerte per l’occasione dalle famiglie ospitanti.

Il 21 dicembre dalle 17, in piazza Barone F. Celsa (zona commerciale), si svolgerà la serata intitolata “La magia del Natale” all’insegna delle popolari novene siciliane, balli e canti natalizi, animazione per bambini, visita alla “Capanna della natività”, foto con i personaggi fantastici e tante altre belle sorprese. Per l’evento saranno coinvolti numerosi musicisti e artisti locali che condivideranno il loro talento con l’intera comunità, tra loro saranno presenti anche la scuola di ballo “Luna Rossa” di Simona Vita, gli animatori dell’associazione “Cartapesta”, la scuola professionale “Euroform” e ovviamente Babbo Natale che allieterà piccoli e grandi. Un’altra importante iniziativa del Comitato “Fontanelle Insieme”, grazie anche al patrocinio dell’amministrazione comunale, è quella di illuminare tre Alberi naturali in punti diversi del quartiere e parte del viale Sicilia nella zona interessata dalle attività commerciali, manifestando ulteriormente il profondo impegno e attenzione verso il territorio, valorizzandolo e rendendolo prezioso simbolo di una comunità che cresce insieme.

"Il comitato di quartiere - fa sapere tramite nota - ritiene importante specificare che tutte queste iniziative sono state rese possibili esclusivamente grazie all’attenzione di alcuni sponsor e abitanti di Fontanelle che hanno contribuito con delle fondamentali donazioni, manifestando la loro partecipazione attiva alla vita del quartiere e la stima per chi si spende per il proprio territorio, senza alcun compromesso o altri fini politici. Chi ha pensato di contribuire ha dimostrato che “solo insieme si può cambiare” e se ognuno nel suo piccolo dona qualcosa, il risultato può essere grande".