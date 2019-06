Il tour di presentazione del sistema Its siciliano si conclude a Naro

Dopo il grande successo dell’incontro di Taormina lo scorso 16 maggio e di Siracusa giorno 31 maggio, domani, mercoledì 5 giugno, toccherà alla città di Naro chiudere il tour di informazione e promozione degli Its di Sicilia organizzato dall’Its Fondazione Archimede di Siracusa.

Il sistema degli Its riguarda essenzialmente "percorsi di specializzazione tecnica post diploma, riferiti alle aree considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese, realizzati secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione in collaborazione con imprese, università/centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e formativo”; si tratta dunque di “un’opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo italiano in quanto espressione di una nuova strategia che unisce le politiche d’istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali del Paese”.

L’incontro si svolgerà nella splendida cornice del castello Normanno dei Chiaramonte, nel comune di Naro, a partire dalle ore 9.30.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Naro, l’On. Mariagrazia Brandara, interverranno l’ing. Andrea Corso e il dott. Giovanni Dimauro, rispettivamente presidente e direttore dell’ITS Fondazione Archimede; spazio poi alle imprese partner con gli interventi del dott. Giovanni Greco, titolare di Cantina CVA di Canicattì, Michele Cervino di Cervino SAS e del dott. Antonio Zarcone, consigliere di amministrazione del resort village “Città del mare” di Terrasini.

La giornata di lavori sarà conclusa dal prof. Vincenzo Fontana, dirigente scolastico dell’II.SS. Galilei di Canicattì, capofila dell’ITS “Federico II di Svevia” di Naro.

“Siamo molto soddisfatti del percorso svolto fin qui con gli appuntamenti dedicati all’informazione e promozione del sistema ITS siciliano – dichiarano Andrea Corso e Giovanni Dimauro dell’ITS Fondazione Archimede di Siracusa – ma soprattutto siamo entusiasti delle reazioni dei ragazzi a cui è stata prospettata la possibilità di avviare un nuovo percorso di formazione all’interno del sistema ITS, perché al contrario del pensiero comune ricorrente, che immaginerebbe un quadro a tinte fosche con i giovani sostanzialmente svogliati e privi di passioni, il confronto con gli studenti si è sempre rivelato proficuo e stimolante per tutti, cosa che senza alcun dubbio – concludono i vertici dell’ITS Fondazione Archimede – troverà conferma anche a Naro”.