Naro. Dopo il successo ottenuto a giugno, in occasione dello spettacolo tenutosi per la festa di San Calogero, torna anche per l’edizione 2019 dell’Estate Narese, la serata dedicata ai talenti locali. L’organizzazione e la presentazione del talent day è stata affidata (dopo il citato successo), dall’assessore allo spettacolo Lillo Burgio, ancora al prof. Lillo Cacciatore.

L’appuntamento è stato fissato per la sera del 12 agosto, dalle 21.30, in piazza Roma. L’evento registrerà la presenza di vari cantanti provenienti dall’hinterland ma non solo, perché la serata prevede varie categorie tra interpreti, strumentisti e ballerini, oltre alla premiazione per la carriera illustre di due naresi d’eccezione.

Saranno infatti premiati Luca Militello, entrato nella top 100 dei Ceo più influenti in Romania oltre ad essere stato nominato tra i 7 miglior manager del settore sanitario dello stesso paese e Graziella Pirriatore, arbitro internazionale Fifa che, da poco, ha diretto alcune gare dell’Universiade (competizione seconda solo alle Olimpiadi) tenutasi in Campania.

Entrando nel dettaglio della serata, saranno presenti i cantanti: Adriana Fogliano e Dany Drago di Naro; gli interpreti saranno: Chiara Fontana, Graziella Gueli e Rossella Agozzino di Naro, Desiana Bruno e Diletta Palermo della scuola Circuiti Sonori di Canicattì di Armando Cacciato; Elisea Sciacca di Favara e Magda Cacciatore di Naro, invece, parteciperanno alla categoria Junior. Gli strumentisti presenti saranno: Ilaria Mangione, chitarrista e le sorelle Siria e Sofia Porrello, pianiste. Per il ballo, infine, si esibiranno i membri della Wellness Emotions Asd di Giovanni Chianta e Sonia Morgana e le allieve di Dominique Cristi.