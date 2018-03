"Musicisti del cinema", al "Ginger" si proietta "Granma"

Lunedì 19 marzo, alle ore 19,30, nell'ambito della cinerassegna "Musicisti del cinema", organizzata dalla Cooperativa Al Kharub in collaborazione con l’Associazione John Belushi, sarà proiettato al Ginger - People & Food, il film "Granma" per la regia di Daniele Gaglianone e Alfie Nze, un mediometraggio (35 minuti), nato da un’idea di Gianni Amelio nella quale si condensano i temi della musica, del viaggio, della speranza, della morte, dei confronti generazionali. Un film che fonde due registi con sensibilità e percorsi artistici diversi in un progetto unico dalla riuscita sorprendente.