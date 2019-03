Al "Pirandello" in scena grandi attori, musica e cultura: ecco il week end

Nuovo week end nell’Agrigentino. Musica, teatri, libri e cultura. La città è pronta a vivere il suo fine settimana. Al “Pirandello” in scena grandi interpreti con uno spettacolo che è pronto a raccogliere il tutto esaurito.

Il prossimo spettacolo della stagione del teatro Pirandello di Agrigento (che sostituisce la rappresentazione de “L’operazione” già prevista per il 2 e 3 marzo) sarà “Shakespeare vs Cervantes – la Volpe e il Leone”, scritto e diretto da Stefano Reali, con Giuseppe Zeno, Ruben Rigillo, Silvia Frenda e con Mariano Rigillo. L’opera sarà in scena sabato 16 marzo, alle 20,30, e domenica 17 marzo, alle 17.

Verrà presentato sabato 16 marzo, in anteprima, il libro "Sud del Sud", scritto dal giornalista Alan David Scifo. L’incontro, cui parteciperà anche il presidente regionale di Italia Nostra Onlus, Leandro Janni, si terrà nella cripta della chiesa Madonna del Rosario, alle 18:45. Il libro è infatti il viaggio di un giovane giornalista nei paesi della provincia Agrigentina, un diario di bordo che raccoglie le inchieste più importanti nel sud del Sud, nell’ultimo lembo della penisola italiana.

Venerdì 15 marzo, alle 21, per il settimo appuntamento della “Rassegna teatrale Ribera Città delle Arance”, organizzata dall’associazione Culturale “92ZERO16”, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Ribera, sarà in scena al Cine Teatro Lupo, la nuova commedia di Ernesto Maria Ponte e Salvo Rinaudo “Interminabilmente”.

Venerdì 15 marzo, alle 11,45 presso l’auditorium del consorzio Empedocle di Agrigento si terrà un concerto organizzato dalll’Istituto superiore di Studi Musicali A. Toscanini in collaborazione con il consorzio e con il liceo musicale Majorana di Agrigento.

Sarà presentato venerdì 15 marzo 2019, alle 18, presso la sala della biblioteca Comunale, in via Nazionale, a Agrigento, il libro di Andrea Cirino “Quasi Papa” pubblicato dalla casa editrice BookSprint Edizioni. Saranno presenti le massime cariche istituzionali della città, con in testa il sindaco Silvio Cuffaro, tra gli interventi oltre a Luigi Costanza e l’autore Andrea Cirino, anche quello dell’avvocato e consigliere comunale Santino Farruggia.

L’archivio di Stato di Agrigento aderisce il 14 marzo alla “Giornata nazionale del paesaggio 2019” con una mostra dedicata alla cartografia storica.

Il grande tavolo specchiante del mar Mediterraneo ( “Love Difference” ) con le 23 sedute ai bordi, simbolo dei paesi e delle Culture nate sulle rive del “mare nostrum”, verrà inaugurato giovedì mattina alle 10 e 30 presso la sala Gianbecchina dell’ex Collegio dei Padri Filippini di via Atenea.

E' stato pubblicato il cartellone della rassegna teatrale di Ribera “Città delle Arance” promossa dal Comune di Ribera. Il programma prevede la rappresentazione di nove spettacoli, da dicembre ad aprile, con inizio alle 21 al Cine Teatro Lupo di Ribera.

A Porto Empedocle la mostra di scultura: "Nazareno Spinelli ars rustica". Le sculture del maestro, originario di Cammarata, sono fatte per essere sentite e “divorate” dal pubblico piuttosto che spiegate concettualmente: infatti in esse si coglie la natura complessa e “babelica”, ovvero irrazionale e fantastica, del linguaggio dell’arte naïve, che, con la sua essenziale sintassi visiva, riesce ad arrivare diretto allo spettatore.

Al teatro della Posta Vecchia dal 15 al 17 marzo saranno "uccelli senza zucchero". Ritorna, con prepotente ironia, l’istrionesca Simona Carisi, con la sua formazione di attori di teatro satirico, in un nuovo testo, scritto con Franco Capitano, dall’ eloquente titolo “...e sono sempre uccelli senza zucchero”, tratto da “a tutti foddri so’?!“. Il “tormentone” del primo successo di Simona Carisi, attrice e regista, al suo debutto di autrice con “E' piu facile far piangere che ridere “ , proposto nella scorsa stagione del Teatro della Posta Vecchia ad un qualificato, numeroso e divertito pubblico.

S’intitola “Humanity without borders”, ossia “Umanità senza confini”, ed è la mostra fotografica realizzata da Nuccio Zicari allestita alla FAM Gallery di Agrigento, dal 16 febbraio e fino al 24 marzo. Inaugurazione sabato 16, ore 17.30. Selezionati dall’autore, sono venticinque scatti nella nuda verità del bianco e nero raccolti tra il 2015 e il 2017 nell’hotspot di Porto Empedocle, dove centinaia di volontari si sono impegnati ad accogliere, accudire, visitare, medicare, ascoltare i migranti in fuga da guerre, fame e povertà.

Lunedì 18 marzo alle 9,30, presso l’auditorium del centro provinciale istruzione adulti di Agrigento sede associata ex istituto Comprensivo “ Quasimodo” Villaseta, nell’ambito delle attività previste per la prevenzione del bullismo, si terrà il convegno provinciale “Bullismo, cyberbullismo, utilizzo consapevole e sicuro del web, convivenza civile ed Educazione alla Legalità.