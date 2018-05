La notte dei musei, il rapper MadMan e lo street food: gli eventi del week end

Agrigento è pronta a vivere i due giorni del fine settimana. Musica, teatri ma anche la “Notte dei musei”, ecco una lista dei migliori eventi del week end

Tutto pronto per lo “Sciacca Ceramica in fest” la manifestazione organizzata dal Comune di Sciacca nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Buongiorno ceramica” dell’Aicc, in collaborazione con i maestri ceramisti saccensi, il liceo artistico “Bonachia”, l’istituto alberghiero “Amato Vetrano” e il presidio Slow Food di Sciacca.

Anche quest'anno l'amministrazione comunale aderisce alla "Notte dei Musei", insieme a tutte le più importanti città d'arte in Italia. Per questa occasione sarà possibile visitare, al costo di 1 euro per location, il museo dei Filippini e il museo di Santo Spirito, in orario serale dalle 20 alle 24. L'evento è previsto per il prossimo sabato.

Per la prima volta al Fabrik Disco club Agrigento, il 19 maggio 2018 Followme presenta: Madman. L’evento è pronto a richiamare centinaia di giovani agrigentini e non solo. Alla serata anche Marco Pintavalle, Deejay 2P e Leokid. La serata non è gratuita e inizierà alle 23.

Le domeniche a tema del Boca club. Dopo il successo della “Vucciria”, sarà una domenica “Hippy”. L’evento inizierà a mezzogiorno ed è pronto a terminare a mezzanotte. Musica, animazione e gadget per una domenica a ritmo speciale. Street food e live music 12 ore no stop. L’evento è gratuito.

Tornano all'ex Collegio dei padri Filippini" le opere in ferro battuto di Giosuè Gino Vetro. Sarà il sindaco Lillo Firetto ad inaugurare, sabato pomeriggio 19 maggio, nella sala mostre temporanee dei "Filippini", l'esposizione di Giosuè "Gino" Vetro che rimarrà aperta al pubblico fino al prossimo 23 giugno.

Nell’ambito della rassegna/concorso "Un teatro per tutti", dedicata alle migliori compagnie teatrali della provincia di Agrigento, il Gruppo teatrale TeatrOltre porta al teatro Pirandello lo spettacolo “Da sud a sud, da sole a sole” in scena sabato 19 maggio alle 21.

Uno spettacolo, per la regia di Franco Bruno, che nasce dall'incontro di due testi e di due storie. Da una parte "Ero in casa ed aspettavo la pioggia" di Juan Luc Lagarce, drammaturgo francese, dall'altra "Se muoio, sopravvivimi", libro d'inchiesta scritto dal giornalista Salvo Palazzolo e da Alessio Cordaro, che racconta la tragica fine della madre di quest'ultimo, Lia Pipitone, morta a 24 anni a Palermo per mano della mafia.

L’istituto Alberghiero “Ambrosini”, nell’ambito delle numerose attività messe in campo durante questo anno scolastico, si è fatto promotore e organizzatore di un incontro con il poliedrico Martino Ragusa.

Il gastronomo, scrittore, Giornalista, autore televisivo e teatrale, conferenziere, docente in master su gastronomia, turismo e comunicazione, medico chirurgo, specialista in psichiatria, Ragusa dialogherà con gli intervenuti delle sue ultime fatiche letterarie: “Giardiniere in 24 ore” e “Cucina italiana di popoli e signori.

"Non mi fai paura" è il titolo di un convegno, organizzato con il patrocinio dell'amministrazione comunale, alle 10,30 di sabato 19 maggio presso il liceo "Politi" di Agrigento sul tema del bullismo e della violenza di genere. Interverranno: Elisa Cilona, esperta sul tema della violenza; Francesco Pira, sociologo presso l'Università di Messina e Maria Rosa Volpe, ispettore superiore della polizia di Stato.

Giornata dedicata alla prevenzione per gli abitanti di Linosa. Come avviene ormai da quattro anni, i medici dell’Asp di Palermo hanno portato il villaggio della salute di “Asp in Piazza” anche nella più piccola delle isole Pelagie consentendo a tutti di potere aderire ai programmi di screening.