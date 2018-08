“The Italian Night”, musica sul lungomare di Seccagrande

Dopo il successo del Seccagrande Summer Fest, l’associazione The Waves presente una nuova iniziativa musicale. Appuntamento per il 16 agosto dalle 23 con la “The Italian Night” con la presenza di Francesco D’Aleo. Sul lungomare di Seccagrande, con concentramento nella zona dei pub, musica live e tanto divertimento per trascorrere, ancora una volta, una serata piacevole nella nostra borgata estiva.