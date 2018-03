Musica, concerti e spettacoli: tutti gli eventi del week end

Tutto pronto per il week end. Musica, concerti e spettacoli esilaranti per i giorni del fine settimana. Nell’Agrigentino le migliori iniziative gratis, per un week end ricco di eventi.

Una tradizione che si ripete ogni anno grazie all’interessamento del comitato “Amici di San Giuseppe”, di don Girolamo Capobianco e al patrocinio del Comune di Ravanusa. Questa festa ha origini antichissime e si conserva ancora con tutto il suo fascino anche nei momenti di crisi, grazie alla devozione di tantissimi fedeli verso il Santo.

In scena al reatro della Posta Vecchia il 17 marzo alle 21 lo spettacolo "Adele", ispirato all'opera di Federico Garcia Lorca "La casa di Bernarda Alba", di Giovanni Marchione che ne cura adattamento e regia, prodotto dall'Associazione Maschere Nude.

La terza edizione del “Passion Day”, raduno delle compagnie che ancora oggi mettono in scena la Passione di Cristo, si svolgerà proprio nella città del Barocco, città siciliana dove hanno luogo le più antiche Sacre Rappresentazioni dell’isola, infatti la prima edizione di questa antichissima e sentitissima “Pietà Popolare” nel 1759.

Si terrà sabato 17 e domenica 18 marzo 2018 presso l’auditorium della biblioteca Comunale di Raffadali la “Mostra sulla Creatività

Femminile” organizzata dall’associazione “Alda Merini Liberamente Donna”. La mostra, giunta alla sua quinta edizione, è ormai un atteso appuntamento da parte della realtà raffadalese per la implicita caratteristica di mettere in risalto le molteplici qualità ed espressioni artistiche proprie della creatività femminile a testimoniare una realtà d’ingegni e protagonismi a volte nascosti.

Organizzata dall'associazione "Auto Moto d'Epoca Città dei Templi", prende il via la quinta edizione del raduno turistico culturale di auto storiche Girgenti Classic Tour – Trofeo Marco Polo - il 16 ed il 18 marzo 2018. Circa 30 equipaggi provenienti da tutta la Sicilia si ritrovano in provincia di Agrigento lungo un itinerario di 132 km per vivere tre giornate attraverso le strade di una terra splendida e generosa, dove il mito si confonde con la storia, la natura è rigogliosa e la cultura è il frutto della fusione di grandi civiltà che qui si sono succedute nel corso dei secoli.

Appuntamento con la comicità del celebre attore John Peter Sloan, noto anche per i suoi innovativi corsi d'inglese, sabato 17 marzo, al teatro Nicolaj di Calamonaci, nell'ambito della rassegna teatrale che si avvia a conclusione. Uno spettacolo coinvolgente, dal titolo Culture Shock, che Sloan proporrà agli spettatori del piccolo teatro agrigentino.