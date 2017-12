Feste, musica ed il Capodanno 2017: ecco gli eventi anche gratis del week end

Musica, eventi e fiere ma anche Capodanno 2017. Il focus degli appuntamenti migliori nell’Agrigentino. Serate con ingressi gratuiti e arte ad un passo ma anche la bellezza dei presepi viventi. La città è pronta a vivere l’ultimo week end del 2017.

Venerdì 29 dicembre 2017 a Casa Sanfilippo, alle 20,30, con ingresso gratuito, si svolgerà un concerto, in atmosfera natalizia, dal titolo “Sere d’inverno”. Il concerto organizzato in occasione delle manifestazioni promosse dal Parco Archeologico della Valle dei Templi, arricchisce il cartellone di eventi e spettacoli promossi nel centro storico e alla Valle, la maggior parte dei quali dedicati ai bambini, viene realizzato in collaborazione con la Casa del Musical di Marco Savatteri.

Prossimo appuntamento con il Soul&Gospel, venerdì 29 dicembre alle 21, con Daria Biancardi in "Lady of soul". Direzione artistica Osvaldo Lo Iacono. Palermitana di nascita e americana d’adozione. Già concorrete di "The Voice of Italy" nel team di Piero Pelù, è conosciuta al pubblico per la sua voce black.

Ultimo appuntamento di dicembre con i concerti di musica indipendente nel centro storico di Agrigento. Dopo i VeiveCura, Eugenio in Via Di Gioia, Blindur, The Trip Takers e Avanscoperta Russa, tocca agli Slavi. Al termine del live spazio al dj set con Moka.

Siculiana, oggi la prima edizione di “Firria" organizzata dall’associazione FreeMind. La serata si svolgerà nel centro storico del paese tra la via Finestre e le vie adiacenti e vedrà le esibizioni musicali del duo “Adabell”, del “Trio Mass”, di Federico Doria e dei DJ nisseni “33giri”“

Sarà un Capodanno all'insegna del risparmio. È stato scongiurato il rischio concreto di salutare il 2018 senza concerto e spettacoli in piazza. Sarà il duo comico palermitano "I soldi spicci" a festeggiare il nuovo anno insieme agli agrigentini, con la musica della band "Mary Pop Hits".

L’ex Grande Fratello, Luca Onestini sarà ospite del capodanno in un locale di Agrigento. Onestini, reduce dalla casa più spiata d’Italia è lo special guest del Fabrik disco club.

Ravanusa si prepara come ogni a riempire la piazza primo maggio per ballare sotto le stelle fino alle 5 del mattino. Anche quest'anno l'Amministrazione comunale retta dal sindaco D'Angelo unitamente all'Assessore allo spettacolo Gianfilippo Lombardo, hanno stilato il programma delle festività Natalizie dove ovviamente la parte del leone la fà la notte di san Silvestro.