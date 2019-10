Museo del Carnevale di Sciacca, arriva "Batman"

Batman a Sciacca. Dopo il successo dei giorni scorsi di “Sciacca Comics”, fiera del fumetto e del videogioco, l’uomo pipistrello rimarrà ancora per qualche settimana all’interno del Museo del Carnevale, nel quartiere Perriera. Fino al prossimo 3 novembre sarà possibile, infatti, visitare la mostra delle copertine dei fumetti di Batman concesse dalla DC comics e altro.

È quanto comunica l’assessore al Turismo e allo Spettacolo Sino Caracappa.

“È stata un’edizione, quella di Sciacca Comics 2019, - dice l’assessore Caracappa - che ha avuto un grandissimo riscontro, un’esplosione di creatività, tanta partecipazione ed entusiasmo da parte di giovani e meno giovani. Suggestioni incredibili che abbiamo voluto continuassero per dare la possibilità a chi non le ha vissute di viverle, lasciando in mostra alcune creazioni realizzate in omaggio agli ottant’anni di Batman, come la batmobile creata da maestri della cartapesta che realizzano i carri del nostro storico carnevale di Sciacca. Ma c’è anche altro da vedere, come appunto la mostra di copertine dei fumetti dedicate alle storie del celebre personaggio. Un’occasione in più per visitare il Museo del Carnevale. Ancora un ringraziamento agli appassionati organizzatori e a quanti hanno partecipato rendendo davvero speciale questa prima edizione, tra gli eventi più innovativi di Sciacca Estate 2019 che ha ricevuto diversi inviti ad altre manifestazioni”.