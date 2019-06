"Motoraduno mattinmoto & friends", l'evento: ecco il programma

È in programma sabato 15 e domenica 16 giugno 2019 il “Motoraduno Mattinmoto & friends”, che ritorna anche quest’anno con un programma ricco e vario che animerà il centro di Canicattì. Una due giorni di divertimento per gli appassionati delle due ruote e non solo, con escursioni, street food e musica.

L’evento avrà inizio sabato mattina in piazza Dante a Canicattì dove avverrà la registrazione dei partecipanti, per poi partire alla volta di Sperlinga, in provincia di Enna (itinerario di circa 100 km), dove è prevista la visita al castello e al borgo, con momenti di degustazione di prodotti tipici. Dopo la gita fuori porta si ritorna a Canicattì dove la sera avrà luogo una grande festa in piazza Dante, con animazione, street food, musica e altro.

Domenica l’evento proseguirà con escursioni nei dintorni e terminerà dopo il pranzo. L’evento è promosso dal motoclub Mattinmoto di Canicattì, con il contributo di molte aziende ed esercizi commerciali del territorio.