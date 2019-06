"Come le foglie", la mostra dell'artista Mario Passarello arriva in città

Domenica 16 giugno, alle 18 all'interno del Colleverde Park Hotel, sarà inaugurata la personale di pittura dell’artista Mario Passarello, dal titolo “Come le foglie”. Dopo aver toccato diverse tappe italiane, la mostra “Come le foglie” conclude il suo viaggio ad Agrigento,

Le opere dell’artista agrigentino reinterpretano in chiave pittorica un tema caro e ricorrente nella poesia e nella letteratura artistica, il tema della fugacità della vita, del tempo che scorre veloce, come i colori sulle tele, che coinvolgono lo spettatore in un autentico viaggio emozionale. La mostra è organizzata dall’ Associazione Culturale Koinè e curata dalla Dott.ssa Antonella Leda Lo Porto, interverrà il dottor Antonio Liotta, casa editrice Medinova. La mostra rimarrà visionabile fino al 21 giugno 2019.