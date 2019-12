"Anima e corpo", al castello Chiaramontano la mostra di Alfonso Rizzo

Si inaugura sabato 14 dicembre 2019 alle 19:30 nelle mura del castello Chiaramontano di Racalmuto, e si concluderà giovedì 30 gennaio 2020, la mostra personale di pittura di Alfonso Rizzo dal titolo "anima e corpo" a cura di Dario Orphée La Mendola.

L’evento è organizzato e patrocinato da comune di Racalmuto e sponsorizzata dall’accademia delle Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento. Alfonso Rizzo, artista racalmutese, vive e opera a Racalmuto nel paese di Leonardo Sciascia. Ha conseguito i suoi studi con il massimo dei voti nel 2019, presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo. Da quest’anno è docente di pittura presso l’Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento. I soggetti che più dipinge sono i corpi e i ritratti che la voce dell’inconscio gli suggerisce, dando allo spettatore la possibilità di rispecchiarsi nei propri stati d’animo, in quel mondo interiore, non visibile e inibito da una realtà nella quale le emozioni, i desideri, il disagio e il malessere, si nascondono dietro finte apparenze, in un gioco che vede contrapporsi due mondi: quello interiore e quello esteriore.

"Sostiene bene Alfonso Rizzo, tra le sue pitture estremamente ricercate, severe, dall'antico sapore, dissimili da quelle contemporanee tanto da contestualizzarle a fatica: non siamo nulla, noi esseri umani; null'altro che anima e corpo". Dal testo critico di Dario Orphée La Mendola.

La mostra si terrà dal 14 dicembre 2019 al 30 gennaio 2020 visitabile tutti i giorni, tranne la domenica mattina - dalla 09,00 all 13,30 pomeriggio - dalle 16,00 alle 20,00