Al via la mostra:"Territorio memoria e identità della Sicilia centro meridionale" 

Ultimi giorni per potersi candidare alla mostra dal titolo "Territorio memoria e identità della Sicilia centro meridionale" promossa dall’Archeoclub di Campobello di Licata, nell'ambito del progetto Kalat, finanziato dal bando “Giovani per il sociale” del dipartimento della gioventù della presidenza del consiglio dei Ministri. Scade, infatti, alle 12.30 di giovedì 18 gennaio prossimo, il termine entro cui potere inviare le proprie foto agli organizzatori.

L’esposizione è aperta ai migliori talenti locali appassionati di fotografia, dai 18 ai 35 anni, che operano a Campobello di Licata e nei comuni limitrofi. I temi sono le risorse attrattive e identitarie della Sicilia centro-meridionale.

Gli interessati ad esporre le proprie opere possono inoltrare fino a 10 foto su supporto elettronico che poi verrà restituito. Queste verranno stampate a carico dell'associazione. L’esposizione, però, è limitata ad un numero massimo di 20 fotografi, ammessi a partecipare secondo l'ordine di ricezione dei file. La partecipazione alla mostra è gratuita.

Per ulteriori informazioni, regolamento e moduli di iscrizione è possibile contattare la segreteria del progetto in via Tevere, 10, a Campobello di Licata, tutti i martedì, mercoledì e giovedì, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30.