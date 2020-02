Montevago, tutto pronto per il Carnevale: presentato il programma della tre giorni

Tutto pronto per il Carnevale di Montevago 2020 che andrà in scena dal 14 al 16 febbraio. A sfilare per le vie cittadine del centro belicino ci saranno due carri allegorici: quello intitolato “O ioco o sconso ioco”, realizzato dai ragazzi dell’associazione “Eracle” di Montevago e dedicato alla sensibilizzazione contro il gioco d’azzardo, e quello intitolato “E tu party?”, realizzato dall’associazione di Sciacca “Nuova Arte 96”, una delle associazioni escluse dalla partecipazione al carnevale saccense.

Il programma della manifestazione carnascialesca è stato presentato oggi nel palazzo comunale durante una conferenza stampa del sindaco Margherita La Rocca Ruvolo e dei rappresentanti delle associazioni che collaborano con il Comune nell’organizzazione del Carnevale di Montevago 2020, Nino Triolo (Eracle) e Alessandro Segreto (Nuova Arte 96).