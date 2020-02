Più di mille atleti per la mezza maratona Concordia, ecco il programma

Si terrà domenica 1 marzo 2020 Concordia città di Agrigento. L'evento inizierà alle 9,30 dal Viale Falcone Borsellino. Anche quest'anno si prevede una massiccia partecipazione di atleti provenienti da tutta la Sicilia e dal resto d'Italia che con le loro canotte colorate si distribuiranno lungo il percorso che dal viale Falcone Borsellino arriva sino al Viale dei Pini, via Nettuno, via Lungo mare e ritorno per poi iniziare la salita verso i templi passando per viale Viareggio, via Luca Crescente, Rotonda posto di ristoro, via Sacra per poi ridiscendere nuovamente a San Leone sino al traguardo posto lungo il viale Falcone Borsellino.

L'intero percorso sarà interdetto al traffico veicolare dalle ore 9,00 alle ore 12,30 con divieto di sosta con rimozione delle auto. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare a questa manifestazione sportiva che è la più partecipata del meridione d'Italia con oltre 1500 atleti previsti. Per iscrizioni e regolamento consultare il sito: http://www.gsvalledeitempli.it