"Mese del riciclo di carta e cartone", coinvolti giovani e famiglie: ecco il programma

Ultimato il programma che dal 6 al 27 marzo prossimi, coinvolgerà centinaia di famiglie, scuole, media, istituzioni, associazioni e aziende. Partirà infattì lunedì 4 marzo, la seconda edizione del "Mese del riciclo di carta e cartone" organizzato dalla Comieco, il consorzio nazionale per il recupero ed il riciclo degli imballaggi cellulosici insieme a Federazione Carta e Grafica, Assocarta, assografici e Unirima e con il patrocinio di Anci e del Ministero dell’Ambiente.

In provincia di Agrigento, sono previsti 4 specifici appuntamenti che si svolgeranno a Canicattì, Camastra, Aragona, Agrigento e Sciacca organizzate dalla ditte Sea, Iseda, Ecoin, Seap, Icos e Bono Slp. Un ricco programma di eventi organizzati per valorizzare il materiale e i ruolo dell’industria del riciclo a livello locale e nazionale. “Marzo 2019 - anticipano gli organizzatori - si trasformerà in un contenitore culturale capace di parlare di sostenibilità a più livelli, un mese che dà spazio a tutti, famiglie, scuole, media, istituzioni, associazioni, aziende, per far sapere a chi ancora non lo sapesse, e ricordare a tutti gli altri, che carta e cartone sono i migliori amici delle nostre città e sono preziosi, sempre.