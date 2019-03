Seconda edizione del mese del riciclo, aderiscono anche Aragona e Comitini

Anche Aragona e Comitini, partecipano, grazie alla collaborazione delle imprese Sea e Icos, alla seconda edizione del mese del riciclo di carta e cartone organizzata per il 15 ed il 22 marzo prossimi.

Sea ed Icos, le aziende che gestiscono il servizio di raccolta differenziata ad Aragona e Comitini, hanno infatti organizzato un “Laboratorio creativo: carta e cartone riciclato” che contribuirà a fare chiarezza sui temi della raccolta differenziata e alle tematiche legate al ciclo dei rifiuti.

L’evento è destinato a tutti gli alunni della quinta elementare della scuola primaria “Luigi Capuana che comprende il plesso Capuana, il plesso Terranova, il plesso Fontes Episcopi ed il plesso Agnellaro di Aragona e il plesso Ciranni di Comitini.

La manifestazione si svolgerà in due giornate distinte. Giorno 15 marzo, sarà tenuta una lezione sulla raccolta differenziata, illustrando l’intero ciclo di raccolta della carta.Saranno messe a confronto le tecniche di lavorazione della carta riciclata e saranno evidenziate le problematiche ambientali scaturenti dalla realizzazione della carta non riciclata. Al termine della lezione saranno mostrati i lavori e gli elaborati realizzati con la carta e il cartoncino riciclato. Sarà chiesto agli alunni partecipanti di creare, entro una settimana, mettendo in risalto la propria creatività, oggetti e/o disegni utilizzando carta e/o cartoncino riciclato.

Giorno 22 marzo sarà invece premiata l’idea più bella e originale. Il mese del riciclo di carta e cartone è organizzato da Comieco (Consorzio Nazionale per il recupero e Riciclo degli Imballaggi Cellulosici) in collaborazione con la Federazione della carta e della grafica, assocarta e assografici e Unirima e il patrocinio di Anci, Confindustria e Ministero dell'Ambiente. “Per un mese – spiegano gli organizzatori - il valore e le potenzialità di carta e cartone e del loro riciclo saranno protagonisti di iniziative culturali, appuntamenti educativi, incontri informativi rivolte a cittadini, scuole, media, istituzioni, associazioni e aziende. Un’occasione per scoprire talenti, professionalità, tecnologie, novità e curiosità dal mondo del riciclo di carta e cartone e riscoprire quanto sia utile e importante l’impegno quotidiano nel fare una corretta raccolta differenziata.