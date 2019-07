Un torneo di calcio per Sofia Tedesco, via al primo memorial

Primo memorial per Sofia Tedesco. La famiglia, con l'aiuto di alcuni sponsor, ha organizzato un torneo per in memoria della giovanissima ragazza morta un anno fa.

L'evento si terrà ad Agrigento, presso l'impianto sportivo "Bernini Soccer". Al memorial parteciperanno sei squadre suddivise in due gironi.

La partita inaugurale si terrà mercoledì 10 luglio alle 22. Il claim dell'evento, è ancora una volta, quello dello "Stop alle stragi sulle strade". La manifestazione è aperta a tutti.