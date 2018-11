Prevenzione del melanoma, un progetto col contributo di UniCredit

È in programma venerdì 30 novembre alle ore 17, nei locali della sezione Lilt di Menfi, in via Mandorlo 75/d, la presentazione del progetto di prevenzione del melanoma realizzato con il contributo di UniCredit.



Saranno presenti Giovanni Bruno Brancati, vice area manager retail Agrigento Ovest di UniCredit, e Francesca Scandaliato, presidente della sezione di Agrigento della Lilt (Lega Italiana lotta contro i tumori).