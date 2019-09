"La Mela di Aism", volontari in piazza Angelo Scandaliato

Scendiamo in piazza a sostegno della campagna autunnale di solidarietà organizzata dall’associazione italiana sclerosi multipla sotto l’alto patronato del presidente della Repubblica. È l’invito che rivolge il sindaco Francesca Valenti ai cittadini aderendo all’iniziativa “La mela di Aism” che si volgerà a Sciacca questo fine settimana. Sciacca sarà infatti una delle cinquemila piazze in Italia che ospiterà uno degli appuntamenti della ventitreesima edizione dell’evento.

Volontari dell’Aism saranno presenti in piazza Angelo Scandaliato sabato 5 e domenica 6 ottobre, dalle ore 9 alle ore 20.

“Le mele scendono in piazza. Scendi in piazza anche tu contro la sclerosi multipla” per trovare una cura risolutiva: è questo l’appello che accompagna l’edizione 2019 dell’iniziativa, nata per sostenere la ricerca scientifica, i servizi dedicati alle persone colpite dalla patologia e il programma per i giovani con sclerosi multipla.