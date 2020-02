"Medicina da mangiare", l'evento al polo universitario: il programma

L’associazione La Grande Via, fondata da Franco Berrino e dalla giornalista Enrica Bortolazzi allo scopo di favorire iniziative volte a promuovere la salute, il benessere e la longevità in salute, prevenire le malattie croniche e l’invecchiamento precoce, in collaborazione con Essence of Sicily, importante realtà del territorio, ha promosso e organizzato per il territorio siciliano la conferenza dal titolo “Medicina da mangiare”.

Il prossimo 15 febbraio 2020, presso la sala conferenze del polo Universitario di Agrigento in via Quartararo, Franco Berrino, epidemiologo noto a livello internazionale, che, dal 1975 al 2014, ha diretto il Dipartimento di medicina preventiva e predittiva all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, promuoverà uno stile di vita sano e soprattutto una corretta alimentazione, come strumento per la prevenzione di molte malattie. I temi affrontati nella conferenza verteranno su come il cibo che assumiamo forma un corpo e un animo in salute e quali sono gli effetti fisiologici che il cibo ha sul nostro organismo; com'è possibile favorire la guarigione e sostenere concretamente eventuali terapie potenziandone l’efficacia; quali sono gli ingredienti che non possono mancare nella dispensa di una cucina che promuova gusto e longevità in salute.

La conferenza si articolerà in due diversi momenti, la mattina dedicata alle scuole superiori e agli studenti, proprio per l’importanza dell’alimentazione sana nella crescita delle nuove generazioni, e una seconda conferenza sempre il 15 febbraio alle 17 dedicata a cittadinanza attiva, professionisti del settore e mondo dell’associazionismo. La conferenza del 15/02/20 è gratuita.

L’intero evento è patrocinato dal Comune di Agrigento, Polo Universitario della Provincia di Agrigento, Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi di Agrigento, Ordine Provinciale dei Farmacisti di Agrigento, Lions Club, Soroptimist e Fidapa. Partner dell’evento sono: Meridiano Auto, Amissima Assicurazioni, La Finestra sul Cielo, Farmacia Di Gangi.