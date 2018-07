Maxi torta di San Calogero, l'appuntamento con gusto e fede

Tutto pronto per la terza edizione de “La mega torta di San Calo”. Uno degli eventi più attesi dell’Agrigentino, si terrà questo pomeriggio alle 19. L’appuntamento è stato ideato dallo chef agrigentino, Giovanni Mangione in collaborazione con i pasticceri della Sicilia. Ogni partecipante per potere assaggiare la torta dovrà donare 50 centesimi. I soldi verranno devoluti al “Centro di aiuto alla vita”. Il servizio d’ordine sarà curato dagli scout dell’Agrigento 6.