Masterclass internazionale di Trombone, l'evento al "Toscanini"

Il 25 e 26 Ottobre presso la nuova sede dell’Istituto Superiore di Studi Musicali A. Toscanini di Ribera, si terrà una Masterclass di livello internazionale di Trombone a cura del Maestro Vincent Lepape, aperta gratuitamente agli studenti dei Conservatori e anche alle sedi convenzionate dell’Istituto Toscanini;il Maestro, primo Trombone al Teatro Regio di Torino, collabora anche in qualità di solista con i più prestigiosi Teatri italiani ed Europei, è membro del prestigioso Quartetto Italiano di Tromboni, viene spesso invitato a far parte di commissioni in importanti Concorsi Internazionali e a tenere Masterclass per istituzioni di rilevanza mondiale (Conservatorio di Parigi, Jiuilliard School e Manhattan School of Music di New York, varie Hochschule in Svizzera). Numerose le adesioni di studenti provenienti da varie province della Sicilia.

I l 26 Ottobre alle ore 21,00 presso la Chiesa della Raccomandata di Sciacca, in collaborazione con Skenè Academy e il Comune di Sciacca, si terrà il concerto conclusivo della Masterclass con la partecipazione degli studenti effettivi, del Maestro Lepape in qualità di solista e del "Toscanini Brass and percussion ensemble" diretto dal M° Roberto Basile.