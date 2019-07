Manifestazione "Tutti diversi tutti uguali", dal Comune: "Pronti ad aderire"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Anche l'Amministrazione Comunale, sensibile alle problematiche relative all'emergenza umanitaria nel mar Mediterraneo, aderisce alla manifestazione di domani "Tutti diversi, tutti uguali" in programma con partenza da piazza Cavour alle ore 16.00 e che percorrerà viale della Vittoria e Via Atenea per concludersi in piazza Pirandello. Per l'Amministrazione comunale sarà presente l'assessore alle Politiche Sociali, Gerlando Riolo.

"Aderiamo a questa iniziativa - dichiara l'assessore Riolo - chiedendo la revisione dei trattati di Dublino in favore di una libera circolazione delle persone, la formazione di corridoi umanitari e la costituzione di un sistema di accoglienza che restituisca dignità agli esseri umani".

All'iniziativa hanno aderito numerose Associazioni nazionali e del territorio agrigentino sensibili all'emergenza umanitaria nel solco dei valori e dei principi democratici garantiti dalla Costituzione.