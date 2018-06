"Mangia e passia", Roberto Farnesi ed il museo "Griffo" aperto: gli eventi del week end

Primo week end di giugno, eventi e iniziative per il fine settimana. Lo street food, il buon cibo e la musica ma anche gli ospiti del centro commerciale “La Fornace” ed il museo della città aperto ai visitatori. Ecco tutti gli eventi nell’Agrigentino

Da sabato 2 giugno a Joppolo, si svolgerà la quarta edizione di “Mangia e Passìa”, il piccolo festival del cibo di strada organizzato da Legambiente Circolo Rabat e dalle riserve naturali "Grotta di Sant'Angelo Muxaro" e "Macalube di Aragona" in collaborazione con l’Amministrazione locale per celebrare la festa nazionale della Piccole Grande Italia.

In occasione dellaAnno Europeo del Patrimonio Culturale l’APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia presenterà la Garden Route nazionale e organizza l’iniziativa “Incontriamoci in Giardino”, in programma sabato 2 e domenica 3 giugno 2018, in contemporanea con altri paesi europei. Sabato due giugno alle 9 e 30 alla villa Bonfiglio, si terrà la 72esima celebrazione dell’anniversario della fondazione della Repubblica, l’evento vedrrà sfilare le più alte cariche istituzionali civile, religiose e militari della provincia.

Per il nono anniversario del centro commerciale "La Fornace" tutto pronto per l'ospite speciale del centro commerciale è l'attore Roberto Farnesi. L'artista sarà a disposizione di tutti i clienti per foto ed autografi. Domenica 3 giugno dalle 16 festa del gelato con le mascotte dei PJ Mask e gelato gratis per tutti i bambini.

In occasione della giornata nazionale delle Pro Loco, manifestazione organizzata dall’Unpli (unione nazionale delle Pro Loco) nella giornata di domenica 3 giugno 2018, la ProLoco Sciacca Terme ha deciso di partecipare all’iniziativa organizzando una visita guidata gratuita denominata “Alla scoperta di Sciacca”.“

Domenica 3 giugno 2018 dalle 17 organizzata dal Comitato Provinciale Coni di Agrigento in collaborazione con l’ Asd Tennis Club città dei Templi si svolgerà la "Giornata nazionale dello sport.

Il museo “Griffo” aprirà ancora una volta anche la domenica. Una delle location più amate e visitate della città è pronta ad aprire le porte ai propri visitatori. I giorni di apertura sono: il 2, 3, 10, 17, 24 giugno. Il museo aprira nei seguenti orari: dalle 9 alle 13 e 30.

Anche quest’anno il Fiat 500 Club Italia Coordinamento di Agrigento, organizza per il giorno 3 giugno la sesta edizione del raduno Fiat 500 "città di Agrigento”. I partecipanti si ritroveranno al centro commerciale “Città dei Templi” a Villaseta alle 9 per le iscrizioni delle auto, la consegna dei gadget e per la colazione.

Esperite tutte le operazioni di rito, partirà il corteo che raggiungerà la casa Natale di Luigi Pirandello, si percorreranno le vie di San Leone e alle 13 con sosta per il pranzo.

Tornano all'ex Collegio dei Padri Filippini le opere in ferro battuto di Giosuè Gino Vetro. Sarà il sindaco Lillo Firetto ad inaugurare, sabato pomeriggio, nella sala Mostre temporanee, l'esposizione che rimarrà aperta al pubblico fino al 23 giugno.

L’Adas effettuerà due raccolte , domenica 3 giugno a Naro in Piazza S.Agostino presso i conteplattivi dalle 8.00 alle ore 12.30 ed a Santa Elisabetta davanti la Chiesa Madre dalle 8 alle 12.30. A tutti i donatori saranno inviate a cura della stessa associazione le analisi cliniche effettuate in occasione della donazione.