Il gran finale del Mandorlo in fiore, tutto quello che c'è da sapere sul week end

Week end conclusivo del Mandorlo in fiore, con i due giorni del gran finale. Sabato 10 marzo alle 16 e 30, pomeriggi del Mandorlo. Accoglienza e laboratori culturali, ma anche mostre e yoga.

Alle 17 e 30 pomeriggi Giurgintani, danze siciliane e tanto altro. Alle 20 e 30 al Palacongressi il festival internazionale del folklore.

Domenica alle 9 e 30, la tradizionale sfilata del Mandorlo in fiore. I gruppi folk attraverseranno le principali vie cittadine, poi gran finale al tempio della Concordia.

Prima edizione del “Folk e food Fest”, evento interamente dedicato alla cultura, al folclore e alla gastronomia,ospitati in una delle cornici più suggestive,la Valle dei Templi, nell’esclusiva struttura “Le Stoai”. L'idea è quindi quella di realizzare un'evento dinamico che ci faccia assaporare ogni aspetto della Sicilianita’, dal cibo al folclore, passando per il teatro e il ballo.

Tutto pronto per la primavera narese. L’evento si svolgerà nei giorni che vanno dal dieci al dodici marzo. Il Mandorlo in fiore di Naro prenderà il via in piazza Garibaldi. Musica, gusto ed esibizioni di diversi gruppi folk ma anche “Domenica italiana” e premiazioni importanti.

Una distesa di bellezze dedicate alle donne. Un'niziativa contro la violenza a cura della "Fidapa" e con il partenariato del Comune di Palma di Montechiaro e dell'Arcidiocesi di Agrigento. L'evento che vede unirsi chilometri di filo e migliaia di mani che da tutte le parti di Italia hanno lavorato al suono di un’unica domanda: "Chi decide della mia vita?".