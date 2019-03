Il giovedì del Mandorlo in fiore, ecco il programma: concerti e show cooking

Giornata ricchissima di appuntamenti che domani riserva grande spazio alle scuole con ilPalacongressi che alle 9.30 vedrà presenti le scuole agrigentine per assistere al Musical gratuito di Marco Savatteri “ Camicette Bianche”, alle 10.00 al Teatro Posta vecchia il Pitrè Lab di Giovanni Moscato, e alle 10.30 in Piazza Cavour rappresentazioni dei Patrimoni, con un flashmob degli stessi alle ore11.00 in Via Atenea.

Alle ore 12.00 al Palacongressi la premiazione del concorso “ Un Minuto per la Concordia”. Alle ore 16.30, le delegazioni dei Patrimoni saranno in giro per la città per fare shopping e incontrare quanti vorranno farlo. Alle 17.00 gli show cooking di Mandorlara, master class con Giuseppe Giuffrè, alle 18.00 in Via Atenea sfilata dei Mamutzones Samugeo (Scheda allegata). alle 20.30 al Palacongressi il Musical "Camicette bianche", questa volta a pagamento il biglietto costa 3 euro che verranno devolute in beneficenza alla Caritas, e alle 21.30 allo Spazio Temenos il concerto della Us Navy Topside Brass Band.

GIOVEDÌ 7 MARZO

Ore 09.30 / PALACONGRESSI (Gratuito su prenotazione)

CULTURA DELL’ACCOGLIENZA/ ACCOGLIENZA DELLA CULTURA

Musical “Camicette Bianche”- Compagnia Casa del Musical a conclusione

del programma annuale di integrazione culturale condotto da CoopCulture



- Ore 10.00 / TEATRO POSTA VECCHIA

PITRÉ LAB-FIABE SICILIANE

Spettacolo e laboratorio per ragazzi



-Ore 10.30 / PIAZZA CAVOUR

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE

Rappresentazione Patrimoni Immateriali UNESCO



-Ore 11.00 / VIA ATENEA

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE

Flashmob Patrimoni Immateriali UNESCO



- Ore 12.00 / PALACONGRESSI

ARCHEOCIAK | UN MINUTO PER LA CONCORDIA

Giornata del cinema archeologico per le scuole

e premiazione dei concorsi internazionali.



-Ore 16.30

POMERIGGI DEL MANDORLO

Mandorlo free time Le delegazioni in giro per lo shopping in centro città.



-Ore 17.00 / PALACONGRESSI

MANDORLARA

Master Class Show cooking con Giuseppe Giuffrèe i ristoratori Mandorlara 2019



-Ore 18.00 / VIA ATENEA

SFILATA MAMUTZONES SAMUGEO



-Ore 20.30 / PALACONGRESSI costo 3 Euro. Gli incassi verranno devoluti in beneficenza alla Caritas

CULTURA DELL’ACCOGLIENZA/

ACCOGLIENZA DELLA CULTURA

Musical “Camicette Bianche”- Compagnia Casa del Musical a conclusione del

programma annuale di integrazione culturale condotto da CoopCulture



-Ore 21.30 / SPAZIO TEMENOS

WORLD MUSIC

Concerto US Navy Topside Brass Band