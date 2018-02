Primavera narese, il Mandorlo in Fiore prende il via

Tutto pronto per la primavera narese. L’evento si svolgerà nei giorni che vanno dal dieci al dodici marzo. Il Mandorlo in fiore di Naro prenderà il via in piazza Garibaldi. Musica, gusto ed esibizioni di diversi gruppi folk ma anche “Domenica italiana” e premiazioni importanti.

L’evento clou si terrà lunedì dodici marzo, quando alle 18 si terrà la sfilata di abiti d’epoca ed infine la premiazione.