Mandorlo in fiore: "Mezza maratona", sfilate e concerto di Antonella Ruggiero e Francesco Buzzurro

Domenica, a partire dalle 10, sarà Mandorlo in fiore. Lungo le vie di Girgenti, il centro storico di Agrigento, sfilata delle bande musicali. Alle 10,30, sfilano invece "I bambini del mondo". Alle 11, lungo la via Sacra, la "Mezza maratona della Concordia" e a mezzogiorno, in piazza Cavour, il concerto delle bande musicali.

Concerto delle bande musicali, alle 16, anche al tempio della Concordia, mentre alle 16,30 al Palacongressi sarà il momento dei "Pomeriggi del mandorlo": accoglienza, laboratori e mostre. Alle 20,30, poi, il festival internazionale de "I bambini del mondo" e lo spettacolo con Antonella Ruggiero e Francesco Buzzurro (biglietto di ingresso di 5 euro).