Lo show del Mandorlo in Fiore e la festa della donna, gli eventi clou

E’ il week end più atteso dell’anno, quello del Mandorlo in fiore. Show cooking, danze, musica e sfilata conclusiva, la città vive giorni di grande fermento. Non solo la kermesse del festival più famoso ma anche la festa della donna.

L’otto marzo è la festa delle donne, per questa occasione i principali musei e luoghi di cultura hanno dato vita ad una speciale iniziativa. Nel dettaglio in adesione all'iniziativa del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che l'assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana ha condiviso, è consentito a tutte le donne l'ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura dipendenti dall'Assessorato, per il giorno 8 marzo 2019.

Mujura, musicista di Eugenio Bennato, si esibirà in concerto allo spazio Temenos durante la settimana del Mandorlo in Fiore. Con Mujura la Chiesa di San Pietro diverrà tempio della mitologia e delle divinità greche, promettendo una serata di musica cantautorale e di emozioni speciali.

Giornata ricchissima di appuntamenti che domani riserva grande spazio alle scuole con ilPalacongressi che alle 9.30 vedrà presenti le scuole agrigentine per assistere al Musical gratuito di Marco Savatteri “ Camicette Bianche”, alle 10.00 al Teatro Posta vecchia il Pitrè Lab di Giovanni Moscato, e alle 10.30 in Piazza Cavour rappresentazioni dei Patrimoni, con un flashmob degli stessi alle ore11.00 in Via Atenea.

Il libro di Paolo Cilona “Microstorie del Mandorlo, all’ombra del mandorlo in fiore” sarà presentato venerdì 8 marzo 2019, alle 1, presso la “Sala Zeus” del Palacongressi, Agrigento, con il patrocinio dell’Ente Parco Organizzatore della Festa del Mandorlo.

Il loro repertorio spazia dallo stile Dixieland tipico della New Orleans degli inizi del ventesimo secolo, al Rhythm & Blues, al Motown, fino ad arrangiamenti di grandi successi internazionali. Si chiamano Topside Brass Band, e sono una formazione di sette musicisti provenienti dalla U.S. Naval Forces Europe Band, la banda ufficiale del Comando Europeo della Marina Statunitense con sede a Napoli.

L'8 marzo, in occasione della "Giornata internazionale dedicata alle donne", sul palcoscenico del teatro l’Idea Beatrice Fazi, con la versatilità che la contraddistingue, interpreterà cinque donne, cinque caratteri, cinque generazioni. Un monologo che non è proprio un monologo, ma uno spettacolo per una voce sola e cinque personaggi.

Dopo il podio conquistato a Sanremo, Il Volo torna in tour. Piero Barona potrà abbracciare la sua terra. Infatti, i tre tenori hanno dato il via ai loro instore. I tre tenori faranno tappa in Sicilia, tra le location scelte anche Castrofilippo. Il firma copie fa infatti tappa anche al centro commerciale Le Vigne. Non è la prima volta che i giovani artisti scelgono l’Agrigentino, l’ultima volta fu sold out.

La delegazione regionale Aci Sport Sicilia, giorno 8 marzo dalle 19, alla presenza del presidente dell’Automobile Club Italia Angelo Sticchi Damiani, organizza la cerimonia di premiazione dei vincitori dei campionati automobilistici siciliani 2018.

Il Progetto “Welfare dell’Aggancio - Più delle sentinelle l’aurora” prosegue con le sue testimonianze per valorizzare nella comunità la cultura dell’ascolto e sostenere le persone in difficoltà.