Festival del Mandorlo in fiore, arrivano i workshop sullo yoga e la cultura indiana

E’ una delle pratiche più antiche dell’India della quale i primi ritrovamenti di testimonianze, risalgono al 3000 A.C. Affascinante, misterioso, spirituale e capace di dispensare benessere è stato dichiarato nel 2016 “Patrimonio“ immateriale dell’Unesco: parliamo dello “yoga”.

“Per imprimere un segno profondo sul significato dei patrimoni abbiamo deciso che anche lo yoga avesse un suo spazio in questa 74esima edizione del Mandorlo in fiore – afferma il direttore Giuseppe Parello -. Il Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento - continua - che sta organizzando l’evento, intende così permettere al vasto pubblico di entrare in contatto con una realtà che l’associazione 'Sahaja Yoga', partner ufficiale dell’Unesco curerà già a partire dal 3 marzo alle ore 11 con il concerto di musica classica indiana che si terrà innanzi al Tempio della Concordia".

Sarà invece il palacongressi ad ospitare i successivi appuntamenti, che prevedono il 4 un incontro sul tema “Meditando in una valle sacra: pace, arte e cultura” all’interno della sala Zeus dalle 17 alle 19 con il critico e scrittore Adriano Ercolini, Leo Venturini che suonerà il citar e Valeria Vespaziani che proporrà danze indiane. Con lo yoga si prosegue con tre workshop, il primo 5 marzo di “Meditazione sahaja yoga per bambini”; il successivo appuntamento in programma il 7 marzo sarà ancora di “Meditazione sahaja yoga”, per adulti e bambini e in chiusura l’8 marzo “Meditazione e musicoterapia indiana” diretto anche in questo caso, sia ad adulti che bambini. I tre workshop di meditazione, verranno ospitati dalle 16 alle 19 nella sala Bar del Palacongressi.