Manager immobiliari, nuovo evento formativo "Ami"

La riqualificazione del patrimonio immobiliare e il BIM (Building Information Modelling). Sono questi temi al centro del nuovo evento formativo organizzato dall’AMi in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Agrigento. L’appuntamento è sabato 19 maggio, dalle 9 alle 13, nei locali dell’Ordine degli Ingegneri di Agrigento.

Porteranno i saluti il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Agrigento Alberto Avenia e la presidente nazionale AMi Gabriella Miceli. Sui miglioramenti statico e sismico degli edifici esistenti, convenzionali e innovativi sarà incentrata la relazione di Juan Pedro Grammaldo, executive managing director presso la Grammoldi Maziotti società di Ingegneria Foro di Roma. Sull’uso negli edifici come metodo per l’ottimizzazione della pianificazione, realizzazione e gestione di costruzione tramite l’aiuto d un software relazionerà Gina Portale, direttore tecnico ASK Srl – Architettura e Urbanistica Foro di Roma. L’evento è accreditato dall’Ordine degli Ingegneri di Agrigento. Sono riconosciuti crediti formativi per ingegneri e amministratori di condominio.