Magna via Francigena, l'incontro sui valori storico e culturali

L’evento che prevede l’incontro in Via Giacco Calleia alle 18 con l’inaugurazione della “Mappa del Pellegrino”.

A seguire un passeggiata sino alla Cripta della chiesa Madonna del Rosario, nonchè polo espositivo "Mudia", dove avrà inizio l'incontro pubblico con i saluti del sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino e del presidente del Rotary Club Colli Sicani, Vincenzo Mula, con gli interventi di Giovanni Papia, per il Comune di Aragona, Gerlando Parisi, per il Comitato Magna Via Francigena, Don Angelo Chillura Arciprete di Aragona e Pierfilippo Spoto dell'Associazione Val di Kam.



Durante l’incontro presso la Cripta, sarà proiettato il trailer “Cammino di Sicilia – Magna Via Frangigena” a cura di Avenir studio realizzato da Leonardo Ofria e Marco Nicotra. Inoltre, sarà messo in mostra il reportage fotografico “Cammino di Sicilia – Magna Via Frangigena” realizzato dal fotoreporter freelance Carlo Arcidiacono e Daniele Muratore.



L’evento è organizzato dal Comune di Aragona, dal Rotary Club Colli Sicani, e dal Comitato Magna Via Francigena di Aragona.

Gallery