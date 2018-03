Musica, folk e sagra del cioccolato: gli eventi cool del week end

Primo week end di marzo. Agrigento si appresta a vivere anche l’inizio di uno degli eventi più attesi: il Mandorlo in Fiore. Musica, folk e divertimento per un fine settimana tutto da vivere. A Favara prende il via anche la sagra del cioccolato, un evento dedicato ai buon gustai.

Sabato 3 marzo alle 10:30 l’inizio ufficiale del 73esima Mandorlo in Fiore. I gruppi folkloristici internazionali che parteciperanno al Festival Internazionale I Bambini del Mondo di India, Casta Rica, Gerogia, Lituania, Kazakistan, Slovacchia , Russia e Repubblica di Calmucchia, assieme ai gruppi folkloristici agrigentini di Gergent, I Piccoli del Val d’Akragas, Oratorio Don Guanella, Fiori del Mandorlo, “Fabaria Folk” di Favara e “Herbessus” di Grotte e gli studenti provenienti da diverse parti della Sicilia daranno vita alla “Passeggiata della Pace e della Fratellanza” lungo la via Sacra. Alle 12 presso il Tempio di Giunone esibizione dei gruppi internazionali

Prosegue con successo la “Rassegna Teatrale di Ribera Città delle Arance”, organizzata dall’Associazione socio culturale “San Michele Arcangelo” di Calamonaci, in sinergia con il Comune di Ribera, il comitato provinciale di Agrigento Libertas e Radio Torre Ribera.

Dopo il successo della passata edizione, Favara apre ancora le porte ai golosi. Dll'uno al quattro marzo la festa del cioccolato. Una quattro giorni tra stand, laboratori, degustazioni e musica in piazza Cavour dall 10 alle 24. Nel corso della festa del cioccolato sarà di scena l’alta pasticceria legata esclusivamente al cioccolato con gli stand dei maestri cioccolatieri italiani che propongono le loro specialità e che si esalteranno a creare vere e proprie sculture di cioccolato. Tra esse una, raffigurante un simbolo della città.

L’artista Lia Spallino sarà protagonista del quinto appuntamento della rassegna di artisti contemporanei “4UATTRO+2UE”. Il paesaggio è stato raccontato e raffigurato in maniera intima e strettamente personale, da alcuni artisti protagonisti della prima edizione della rassegna “4UATTRO+2UE”, a cura di Gianna Panicola, presentata il 24 novembre 2017 e giunta al quinto appuntamento con la pittrice Lia Spallino.

Agrigento torna essere per un weekend la capitale regionale del mondo Fantasy e della cultura Nerd: il 3 e 4 marzo 2018, presso l'Hotel Tre Torri di Agrigento, si terrà la quarta edizione di AkraComics&Games, evento che ha già registrato ottimi riscontri nelle precedenti edizioni e ha richiamato appassionati da ogni angolo della Sicilia.

In occasione della 73esima edizione del Mandorlo in Fiore 2018 di Agrigento, il 2 Marzo alle 18, in occasione dell’apertura del Palacongressi di Agrigento, verrà inaugurata la Mostra “Arti e suoni della tradizione siciliana”, patrocinata dal Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi.