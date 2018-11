Luci accese al teatro Pirandello, il "no" alla violenza sulle donne e la cultura: gli eventi del week end

Nuovo week end nell’Agrigentino. Cultura, teatro e tanto altro per un fine settimana ricco di iniziative. Il “no” alla violenza, il teatro Pirandello ed il ricordo di Rosa Balistreri, tutto quello che c’è da sapere sul fine settimana.

Tra il 25 novembre e il 10 dicembre ( Soroptimist Day), periodo di attivismo contro la violenza sulle donne saranno illuminati di arancio siti di grande visibilità sia nel centro città che nella Valle, aderendo al progetto delle nazioni Unite "Orange the world".

Cadono gli imperi. Figuriamoci se non possano cadere le case. A Porto Empedocle è crollata la casa che fu di Andrea Camilleri. Una grande occasione perduta per le istituzioni. Le macerie però non hanno seppellito personaggi e storie del grande scrittore empedoclino. Quei personaggi in particolare, in attesa di tornare in TV, rivivranno il prossimo 25 novembre grazie all'associazione culturale Oltre Vigata.

Si preannuncia ricca ed interessante la settima edizione della “Fiera delle Associazioni – Un libro alla volta” che si svolgerà da venerdi a domenica presso la Torre Carlo V di Porto Empedocle, organizzata dall’associazione culturale Oltre Vigata.

Sarà assegnato a Palermo, all'auditorium Rai di viale Strasburgo 19, il XVIII Premio “Rosa Balistreri e Alberto Favara”. La commissione del Premio, composta da Pino Apprendi, Mario Azzolini e presieduta dal Maestro Mario Modestini, ha individuato quattro personalità che, con i propri sforzi e la propria professionalità, si sono dedicati alla promozione di una immagine volitiva del popolo siciliano e della sua identità culturale.

Nei giorni 23, 24,25 novembre a Ravanusa, presso la chiesa Madre, farà tappa la mostra “Santi della porta accanto” giovani testimoni della fede- , evento organizzato dalla Parrocchia San Giacomo di Ravanusa con la collaborazione del Centro per i Giovani Arcidiocesi Agrigento e Movimento Pro Sanctitate Ravanusa.

In occasione dell’anno europeo del patrimonio culturale 2018, la IV edizione del concorso fotografico "Un mare di scatti", dal titolo: "Trinakìe. Ritorno al Sud". indetto dall’associazione culturale empedoclina Oltre Vigata, avrà per tema la salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale dell’isola, espressione visibile del passato millenario e dell’identità culturale stratificata dell’isola (Trinakìe è appunto il suo nome più antico).

Sabato 24 novembre, alle ore 20.30, e domenica 25, alle ore 17, secondo appuntamento della 25a stagione del teatro “Luigi Pirandello” di Agrigento. Sul palcoscenico verrà rappresentata una nuova edizione de “Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello con protagonista il “nostro” Gianfranco Jannuzzo, per la prima volta in questo ruolo, insieme a Emanuela Muni, Franco Mirabella, Alessandra Ferrara, Veronica Rega, Caterina Milicchio, Delia Merea e con l’agrigentino Gaetano Aronica nonché con la partecipazione straordinaria di Anna Malvica, per la regia di Francesco Bellomo, che ne ha curato anche l’adattamento insieme a Moreno Burattini. La scena è di Carmelo Giammello, luci di Giuseppe Filipponio, musiche di Mario D’Alessandro, costumi The One, assistente alla regia Maya Melis, voce solista Francesca Gambina, organizzazione di Fabrizio Iorio.

Alla sala Zeus del museo archeologico regionale “Pietro Griffo” della Valle dei Templi di Agrigento, sabato 24 novembre, 2018, ore 17, avrà luogo la cerimonia di consegna del premio “Telamone”. La prestigiosa rassegna internazionale, giunta alla XLII edizione, è promossa e diretta da Chiara Cilona. Sono insigniti del premio i siciliani che si sono distinti, in modo eccellente, per professionalità, creatività, onestà, in vari ambiti lavorativi.

Contro le forze del male che imperversano nell'universo, entrano in soccorso della Repubblica i Jedi: misteriosi cavalieri armati di spada laser. Essi sono gli unici in grado utilizzare quel campo di energia pura chiamata "Forza". Alfonso Siracusa Orlando, in un'analogia fantascientifica, trasporta l'impianto culturale di Stars Wars nella biografia di un gesuita, Padre Vincenzo Basile.

Angela Galvano, presidente del circolo Agàpe-Arci di Agrigento, sabato 24 novembre alle 17 presso il Circolo Empedocleo, organizza-introduce e coordina un convegno dal titolo "I diritti delle donne", a cui partecipano come relatori la Sindacalista Linda Bellia, la dirigente scolastica Agata Gueli, Rosa Salvago ed il responsabile Arci Sicilia delle politiche sociali Giuseppe Montemagno.

Nella giornata di sabato 24 novembre a Casteltermini, in via Matteotti, si terrà una raccolta sangue. A lanciare l'invito ai donatori è l'Adas. Gli orari di riferimento sono dalle 8 del mattino fino alle 12 e 30.

Alla chiesa Santa Caterina l’incontro sugli itinerari storico archeologico nella Girgenti medievale.ll’evento l’assessore regionale, Sebastiano Tusa, l’arcivescovo Francesco Montenegro, il direttore generale del dipartimento dei Beni culturali, Sergio Alessandro, il direttore dell’ufficio Bb.Cc. Ee., Giuseppe Pontillo e Gabriella Costantino, Soprintendente per i Beni culturali. L'incontro si terrà il 26 novembre alle 18.