“Giornata Fai di primavera”, ecco cosa verrà aperto a Licata

Il Palazzo di Città, struttura in stile liberty opera di Ernesto Basile, ed il Chiostro del Convento di San Francesco, attiguo all'omonima chiesa, la cui facciata domina la parte bassa di Corso Vittorio Emanuele, sono i due siti individuati dalla delegazione provinciale del FAI di Agrigento, da aprire al pubblico in occasione della “Giornata FAI di Primavera”, in programma nei giorni 23 e 24 Marzo 2019.

I due siti, che si trovano all'interno del centro storico di Licata, l'uno a circa duecento metri di distanza dall'altro, potranno essere visitati,m sia sabato che domenica, dalle ore 9,00alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

A fare da guida ai visitatori, saranno “Apprendisti Ciceroni”, studenti appositamente formati dai volontari del FAI che, come si legge in una nota del Capo Delegazione, racconteranno il valore di questi due beni e le storie che essi custodiscono.