Assaggiatori di vini, degustazione alla tenuta Barone La Lumia

C’è tempo sino a lunedì per prenotarsi e partecipare al secondo appuntamento per la stagione 2018-2019 della delegazione Onav di Agrigento riservata agli appassionati dell’enologia di qualità che si svolgerà mercoledì sera 31 ottobre e sarà dedicata alla degustazione di 5 vini della Cantina Tenuta Barone La Lomia di Campobello di Licata.

L’incontro è organizzato dalla delegazione di Agrigento dell’Organizzazione assaggiatori nazionale di vini, guidata da Totò Cammarata.

L’inizio della serata di degustazione, cui seguirà la cena, è fissato per le 21 presso una villa nelle campagne di Licata. L’incontro è aperto a tutti, con un contributo di partecipazione differenziato per soci e non soci. Si ricorda però che è necessaria la prenotazione entro la serata di lunedì 29 ottobre.

Per informazioni si può contattare il delegato provinciale al 333.3409800 o utilizzando gli indirizzi di posta elettronica salvatorecammarata@alice.it ed agrigento@onav.it o prenotarsi direttamente tramite il collegamento alla delegazione di Agrigento attraverso il sito www.onav.it