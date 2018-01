Presentazione del libro di Massimo Naro contro i ladri di speranza

Dopo un lungo silenzio, alimentato da un certo sentimento antistatalista e da un cristianesimo municipale irretito in scomode parentele familiari, la chiesa ha affrontato con insistenza il problema delle mafie nel Sud Italia, in coincidenza con la stagione delle stragi e degli omicidi eccellenti. Spesso il modo in cui l’ha fatto è stato condizionato dalla retorica sicilianistica, oppure dall'appiattimento sul linguaggio tecnico dei magistrati, dei funzionari di polizia e dei giornalisti. Ciò che è mancato è stato un lessico ispirato al Vangelo. Per questo motivo quel discorso ha rischiato di risultare più descrittivo che profetico. Sino al grido di Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi, nel 1993, che segnò una svolta.

A venticinque anni da quell’evento, un libro di Massimo Naro, il cui titolo – “Contro i ladri di speranza” (Ed. Dehoniane) – riecheggia la predicazione di papa Francesco, studia l’evolversi del magistero ecclesiale sul tema della resistenza alla mafia. Se ne parlerà sabato 3 febbraio, alle 17.30, nella Sala Consiliare del Municipio di Racalmuto, per iniziativa dell’Amministrazione Comunale e del Movimento Cristiano Lavoratori, rappresentato dal suo presidente provinciale Enzo Sardo. Assieme a lui e a Decio Terrana, membro dell’Esecutivo Nazionale del MCL, porgeranno i saluti iniziali il Sindaco Emilio Messana e il presidente del Consiglio Comunale Ivana Mantione. Interverranno, oltre all’Autore, don Angelo Chillura, direttore della Biblioteca Lucchesiana di Agrigento, il preside Vincenzo Fontana.