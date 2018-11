“Solo una vita”, a Grotte il nuovo libro di Mariuccia La Manna

Sarà presentato venerdì prossimo, 16 novembre, alle ore 19, “Solo una vita”, il nuovo libro della scrittrice Mariuccia La Manna.

L’appuntamento è nella la chiesa San Nicola a Grotte.

In programma, dopo i saluti dell’amministrazione comunale, i dialoghi tra la scrittrice, Angelo Palermo e Venerando Bellomo. Le letture saranno affidate a Giusy Carreca.

Calogero Sanfilippo, nella sua introduzione al libro, scrive così: "Solo una vita" ci mette di fronte a un legame che non ha nulla a che vedere con l’amore, che ha molto a che fare con la nostra fragilità e che diventa la causa di una sconfitta dolorosa e per tanti versi definitiva; una sconfitta sempre più scontata che deve diventare la sconfitta del mondo intero, di una società sempre più incapace di insegnare ad amare o forse, più semplicemente, fatta di persone che rinunciano sempre più spesso alla verità...

Nel corso dell'evento, prevista anche la presenta dell’onorevole Rosalba Cimino, che avvierà la raccolta firme, per il Comune di Grotte, in merito al Ddl anti-violenza e anti-stalking di cui è coordinatrice provinciale la scrittrice per conto dell’associasione onlus Punto promotrice dell’iniziativa, e di cui il Comune di Racalmuto è capofila per la provincia di Agrigento. Sarà necessario, per questa iniziativa, avere un documento di riconoscimento.