I benefici della lettura, un incontro dedicato ai genitori

Lunedì 29 gennaio 2018, alle 16,30, nei locali della biblioteca comunale “Franco La Rocca” di Agrigento, in piazzale Aldo Moro, 3, avrà luogo un incontro per la presentazione di Nati per leggere ai genitori dei bambini della fascia 0-3 anni.

L’incontro, organizzato dal Gruppo locale Nati per Leggere di Agrigento, in collaborazione con alcune pediatre della città, si colloca nell’ambito delle attività che si stanno realizzando nel nostro territorio e che sono legate alla promozione del Programma nazionale.

Verranno illustrati ai genitori i benefici che la pratica quotidiana della lettura, da parte dei genitori ai bambini della fascia 0-6 anni, produce nei bambini a breve, medio e lungo termine dal punto di vista relazionale, cognitivo e infine anche sociale. Inoltre i genitori presenti potranno apprendere le tecniche di lettura più efficaci e quali libri usare. E per finire saranno somministrati ai genitori tanti buoni consigli per far amare i libri e la lettura ai loro bambini.