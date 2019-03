"Lettura… in reparto", ecco tutti i prossimi appuntamenti

l fascinoso e sempre attuale tema della ricerca della felicità è stato al centro di un recente incontro svoltosi in seno alla rassegna “Lettura… in reparto!” ideata dall’Unità operativa Hospice - clinica del dolore del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Nel corso dell’iniziativa, tenuta presso la hall del presidio ospedaliero, è stato presentato il romanzo intitolato, per l’appunto, “il peso della felicità” dell’autrice Alfonsa Farruggia e proposta una discussione aperta su un argomento in grado di accomunare tutto il genere umano. Obiettivo dell’evento, in sintesi, è stato quello di promuovere “la cultura del sollievo” intrecciando l’ambito medico-scientifico con le suggestioni di una narrativa capace di parlare al cuore.

Nel corso della presentazione del libro hanno dialogato con la scrittrice, oltre al dottor Alongi, anche Giacomo Gurgone e Maria Grazia Mula, entrambi dirigenti medici presso l’Asp di Agrigento e autori, rispettivamente, della prefazione e della postfazione al romanzo.

Gli incontri della rassegna “Lettura… in reparto!” proseguiranno il prossimo 5 e 26 aprile con altri due interessanti appuntamenti tematici.