"Letterando in Fest", ecco tutti i nuovi appuntamenti della kermesse

Il "Letterando in Fest" diventa "museo diffuso". Registrata l'impossibilità ad utilizzare la sede della Badia grande, gli organizzatori si sono messi al lavoro e, grazie alla generosità dei saccensi, sono riusciti a individuare nuove sedi in cui svolgere l'iniziativa.

Riprogrammati, quindi, tutti gli eventi in programma oggi e domani. Alle 18 di oggi, il festival riaprirà i battenti con lo spazio riservato ai più piccoli, “Nati per leggere”, il laboratorio di lettura per bimbi e famiglie. Altro appuntamento pensato per il pubblico young alle 19, la blogger Martina Picardi sarà ospite nel cortile della libreria Ubik per un momento di incontro con i fans. Per la sezione “Cineletterando”, sarà proiettato il documentario “Quasi 12. Nessun colpevole”, scritto e diretto dal

giornalista agrigentino Gero Tedesco che ripercorrere la triste vicenda della morte di Stefano Pompeo, un bambino ucciso dalla mafia la sera del 22 aprile del 1999, all’età, appunto, di quasi 12 anni. La scrittrice Stefania Auci, arriverà alle 19, alla locanda il Castello, con il suo "I Leoni di Sicilia", per raccontare la saga della grande famiglia Florio.

Arriverà anche Evelina Santangelo con il romanzo “Da un altro mondo”, premiato come libro dell’anno dagli ascoltatori di "Fahrenheit". Un riconoscimento importante per l’autrice che ha raccontato una storia feroce, attuale e amarissima,

ambientata in un futuro prossimo. L’impegno civile del festival continua anche in questa terza giornata con il ricordo di un grande saccense, Pasquale Marchese con un incontro/dibattito. Mentre il festival sposterà il suo obiettivo su altri paesi e teatri di guerra con Marta Bellingreri e Alessio Mamo con “Chi si ricorda di Ninive?”.