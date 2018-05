Letterando in Fest 2018, chiude la scrittrice Clara Sánchez

Sarà Clara Sánchez, autrice pluri-premiata dalla critica e amatissima dal pubblico a chiudere nella giornata finale del diciassette giugno prossimo la nona edizione del Letterando In Fest 2018. Una presenza internazionale quella della conosciutissima scrittrice spagnola che in Italia è particolarmente apprezzata. Al Complesso monumentale della Badia Grande, la Sánchez, unica scrittrice ad aver vinto i tre più importanti premi letterari spagnoli, presenterà il suo ultimo libro “L'amante silenzioso”, edito da Garzanti.

Oltre alla presenza dei grandi nomi della letteratura contemporanea come Clara Sánchez e tanti altri, alla nona edizione del Letterando in Fest, anche tante novità come Pitch a book, un concorso di idee dedicato a giovani scrittori emergenti che non hanno mai avuto la possibilità di incontrare degli editori. In palio sarà infatti la possibilità di veder pubblicato il proprio romanzo, ovviamente a spese del Letterando in Fest.

‘Crediamo nelle nuove generazioni e nei giovani talenti - spiega Sino Caracappa - e siamo consapevoli che per colmare il vuoto c’è bisogno anche del nuovo’. Tutte le modalità di partecipazione verranno spiegate attraverso i canali social ufficiali.