"Letterando fest", via ad una nuova edizione: l'evento

Secondo la critica italiana, "La Straniera di Claudia Durastanti", edito da La Nave di Teseo, è tra i migliori romanzi del 2019, finalista al "premio Strega" e già apprezzatissimo dai lettori.

E’ assieme alla scrittrice e traduttrice nata a Brooklyn, lucana di origine e che vive a Londra e al suo romanzo che indaga sul sentirsi sempre stranieri e ubiqui, che si aprirà il 30 maggio la prima giornata della decima edizione del Letterando In Fest a Sciacca.

A conversare con l’autrice, lo storico gruppo di lettura di Sciacca, attivo da oltre dodici anni, noto per una lettura di qualità dei testi letterari.

Claudia Durastanti è la prima di un quartetto di scrittrici, volutamente tutto al femminile e di alto livello, che segnerà il festival curato da Paola Caridi e che si aprirà ufficialmente giovedì pomeriggio. L’inaugurazione è alle 18:30 nel Salone degli Specchi con l’apertura al pubblico della mostra fotografica “Mori di Sicilia/Moors of Sicily” di Mario Badagliacca, parte della grande esibizione artistica dal titolo Resignification in scena allo ZAC di Palermo lo scorso anno durante Manifesta. Una mostra fotografica, quella di Badagliacca, dedicata alla rappresentazione del corpo nero, dei mori in Sicilia, rispecchiamento di una dimensione tutta mediterranea dell’Isola. A comporre la mostra saranno anche le teste di moro realizzate da Giuseppe Trapani, nome noto della ceramica artistica di Sciacca, in un gioco di rimandi tra tradizione e fotografia d’arte.

Il festival si aprirà anche con un omaggio a Leonardo Sciascia proponendo la lettura corale di “Una Storia semplice” a 30 anni dalla morte dello scrittore di Racalmuto. Gli attori di TeatrOltre daranno voce a uno dei romanzi più noti di Sciascia in una dimensione corale, in un abbraccio virtuale a uno degli intellettuali italiani più importanti e rimpianti.