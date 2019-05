Spiagge pulite, Legambiente scende in campo: ecco da dove si comincia

"Il mare non te lo chiede, ma ha bisogno di te. Ogni anno spiagge e fondali sono soffocati da 8 milioni di tonnellate di rifiuti, di cui almeno l’80% di plastica". E' questo l'allarme lanciato da Legamniente.

Continuano gli appuntamenti dedicati alle “Spiagge e fondali puliti”. Eventi utili per ripulire dai rifiuti i nostri litorali con l’aiuto di centinaia di volontari. In "icilia "spiagge e fondali puliti" rientra nella campagna "Sicilia Munnizza Free".

Il 3 giugno, saranno distribuite su più giornate organizza Spiagge e fondali puliti al litorale conosciuto come "Le Dune di San Leone" con il coinvolgimento delle classi degli istituti comprensivi Esseneto e Agrigento Centro che, durante l'anno scolastico, hanno svolto un apposito progetto di educazione ambientale avente ad oggetto proprio il mare, condotto dagli educatori delle riserve naturali "Grotta di Sant'Angelo Muxaro" e "Macalube di Aragona" gestite da Legambiente Sicilia. A tutti i giovanissimi partecipanti sarà fatto dono di una borraccia in alluminio per promuovere stili di vita sempre più Plastic Free. All'evento anche il circolo Rabat.