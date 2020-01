Giancarlo Giannini arriva al "Pirandello" con il recital "Le Parole note"

Il celebre attore Giancarlo Giannini, voce e volto tra i più noti e apprezzati in Italia, arriva al teatro "Pirandello" per uno spettaolo d'eccezione.

Si tratta di un recital, "Le parole note", un "singolare incontro", dicono, tra letteratura e musica. Con lui ci sarà il quartetto jazz di Marco Zurzolo.

"Un'esperienza di bellezza - dice una nota del teatro - che attraversa la letteratura italiana per arrivare, dopo una lunga serie di tappe, sul palco del Teatro Pirandello".

L'appuntamento è previsto per sabato 18 gennaio alle 21 e domenica 19 gennaio, alle 17,30. Per info e prenotazioni botteghino 0922590220, dal lunedì al venerdì, mattina 9/13 e pomeriggio 15/18, per gli spettacoli apertura un'ora prima, costi: prima fila 23 euro, 18 la seconda fila.

