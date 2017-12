"Le orme del cuore", un cd per sostenere i bambini autistici

"Le orme del cuore " è il coronamento di un sogno inseguito da anni dal giovane empedoclino Stefano La Porta. Nove brani scritti nel corso degli anni, alcuni molto recenti, altri meno, "che hanno come principale obiettivo - scrive l'autore - quello di sensibilizzare all'amore verso Dio, verso se stessi e gli altri... messaggio di speranza per chi crede ma anche per chi è alla ricerca".

Il cd verrà presentato il 26 dicembre prossimo alle 20.30 al teatro Pirandello di Agrigento con un concerto live, con orchestra e coro di circa 60 elementi, interverrano tre artisti, ballerini e una voce narrante.

Il cd è stato interamente registrato dal vivo con una orchestra di 16 archi, l'arpa, una band completa, sessione di fiati, percussioni e un coro che ha unito circa 50 elementi provenienti da varie province. Gli arraggiamenti sono a cura di Emanuele Di Bella. Lavoro registrato e finito nello studio del maestro Aldo Giordano. Ospite l'associazione Abaca centro diurno per bambini autistici. Parte dei proventi della vendita del disco saranno devoluti a questo centro.